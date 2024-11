Na Alemanha, Scholz confirma cronograma de eleição com votação em 23 de fevereiro

O chanceler alemão Olaf Scholz confirmou, nesta quarta-feira, 13, que pedirá um voto de confiança em 16 de dezembro, abrindo caminho para eleições parlamentares antecipadas em fevereiro. Ele declarou seus planos durante um discurso no Parlamento, após a coalizão governista de três partidos entrar em colapso.

Desde 2021, a Alemanha é governada por uma coalizão liderada pelos Social-democratas de esquerda de Scholz, que incluíam os Democratas Livres e os Verdes. Era uma aliança fragmentada que desmoronou quando Scholz demitiu o Ministro das Finanças Christian Lindner, um representante dos Democratas Livres, após desentendimentos sobre como reanimar a economia fraca.

"A data no final de fevereiro já foi definida e estou muito grato por isso", disse Scholz, acrescentando que tentaria aprovar leis importantes no parlamento antes disso, como apoio financeiro para crianças de famílias pobres ou emendas à constituição do país.

Ele disse que apresentaria um pedido de voto de confiança em 11 de dezembro, para que o Bundestag pudesse decidir sobre isso em 16 de dezembro. O chanceler inicialmente queria ter uma eleição antecipada apenas no final de março - antes da votação regular que está programada para setembro de 2025.

No entanto, a oposição cristã de centro-direita pressionou por uma votação mais rápida no parlamento para acelerar a próxima eleição.

No final, os líderes partidários de todo o espectro político concordaram na quarta-feira com as duas datas para o voto de confiança e a nova eleição em 23 de fevereiro.

Durante seu discurso, Scholz e Friedrich Merz, o líder do principal partido de oposição no parlamento, os Democratas Cristãos, já entraram em modo de campanha - embora a parte mais acalorada da disputa, geralmente, só comece cerca de seis semanas antes de uma eleição na Alemanha.

"Há uma grande sensação de alívio em nosso país", disse Merz sob aplausos de seus democratas cristãos ao falar após Scholz no parlamento.

"Você está dividindo o país, chanceler. Você é o responsável por essas controvérsias e por essa divisão na Alemanha", Merz atacou Scholz em seu discurso. "Você simplesmente não pode governar um país como esse."

De acordo com o anúncio de Scholz, o grupo bipartidário dos social-democratas e verdes liderarão o país em um governo minoritário até que o chanceler seja submetido ao voto de confiança em 16 de dezembro, que ele deve perder. Isso então definirá o caminho para uma nova eleição parlamentar em pouco mais de 100 dias, em 23 de fevereiro. Fonte: Associated Press