Em sua terceira sessão de radioterapia, Vera Viel fala sobre os sintomas

No dia 11 de outubro, Vera Viel passou por uma cirurgia de 8 horas para a retirada de um sarcoma sinovial na coxa esquerda.

Após o procedimento, a esposa de Rodrigo Faro está usando as redes sociais para falar sobre o tratamento. No dia 13 de novembro, em sua terceira sessão de radioterapia, Vera bateu um papo com os seguidores e falou sobre os sintomas do tratamento:

- Estou indo para o meu terceiro dia de radioterapia. A radioterapia não tem os efeitos que a quimioterapia tem. Mas, já comecei a sentir alguns, como a fadiga, cansaço e precisa cuidar muito da pele, hidratar muito, contou.