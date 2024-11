Estados do Sudeste e Sul lançam roteiros com atrações para visitação

O Grupo de Trabalho de Turismo do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) lançou, durante a Festuris, em Gramado, o "Roteiros Turísticos Sul e Sudeste" , uma publicação dedicada a apresentar a diversidade e riqueza dos atrativos turísticos dos estados integrantes do consórcio. O guia destaca as belezas naturais, culturais, gastronômicas e históricas, além de oferecer experiências únicas que promovem o melhor das regiões Sul e Sudeste.

“O turismo no Sul e Sudeste abrange uma ampla variedade de atrativos para todos os perfis de viajantes. Essas duas regiões, já conhecidas pelo alto PIB, se fortalecem ainda mais com ações coordenadas pelo consórcio, promovendo o desenvolvimento sustentável e impulsionando as economias locais”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Para São Paulo, os roteiros foram organizados nesta primeira edição, abrangendo desde a Mantiqueira Paulista e o Circuito das Frutas e Águas Paulista até o Vale do Ribeira, Litoral Norte, Rota Verde Azul e a capital paulista. As atrações incluem observação de baleias, turismo rural com colheita de frutas frescas, passeios históricos, aventuras em parques estaduais, opções de mergulho e destinos de inverno.

No Paraná, o catálogo destaca as Cataratas do Iguaçu e os Cânions, mas vai além desses ícones. A publicação traz atrativos na região metropolitana de Curitiba, com vinícolas tradicionais, as praias, os passeios ferroviários e trilhas em áreas naturais.

Em Santa Catarina, ganham destaque as ilhas tropicais, a culinária rica em sabores típicos, o turismo rural e a observação de aves. A região oferece uma verdadeira imersão cultural, com cenários que refletem suas origens europeias e proporcionam experiências únicas.

Em Minas Gerais, o catálogo exibe rotas que valorizam o patrimônio histórico, a gastronomia, a cultura e a natureza. O estado é um paraíso para os amantes da natureza, com montanhas e parques, como o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e a Serra da Canastra, oferecendo uma grande diversidade de atividades ao ar livre.

No Rio de Janeiro, um dos principais destinos turísticos do Brasil, o catálogo explora novas possibilidades além dos tradicionais atrativos da capital. O turismo de aventura e o ecoturismo, por exemplo, ganham espaço, com cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, conhecidas pela riqueza cultural e pelo clima ameno, compondo a lista de lugares imperdíveis para os viajantes.