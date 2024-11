Vitória da Educação

A aprovação pela Assembleia Legislativa de São Paulo do projeto que restringe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos em escolas representa avanço na busca por ambiente educacional mais produtivo e focado. A proposta, liderada pela deputada Marina Helou (Rede) e apoiada por uma pluralidade de parlamentares, inclusive alguns do Grande ABC, reflete a preocupação com o impacto do excesso de tecnologia no aprendizado e desenvolvimento dos alunos. Estudos indicam que o uso contínuo destes aparelhos interfere na concentração e no desempenho, destacando que estudantes que passaram menos tempo conectados obtiveram resultados superiores, por exemplo, em matemática.

A medida, que abrange tanto instituições públicas quanto privadas nas 645 cidades paulistas, busca promover igualdade nas condições de ensino, reconhecendo que práticas restritivas já são comuns em escolas de maior prestígio. Ao padronizar a política em 100% das unidades, projeto busca oferecer a todo corpo discente a oportunidade de um ambiente de ensino mais propício ao aprendizado. Os dispositivos, quando levados pelos alunos, deverão ser guardados sem acesso durante o período escolar, garantindo o cumprimento da regra. Essa mudança tem potencial para fortalecer a saúde mental de crianças e jovens e reduzir o abismo educacional entre diferentes segmentos da população.

Diante desta iniciativa aprovada por unanimidade pelo plenário da Assembleia Legislativa, cabe agora ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) atender à expectativa de diversos setores da sociedade paulista e sancionar a lei, selando, assim, um compromisso com o ensino que valoriza o foco e a interação presencial. O projeto dos parlamentares também preserva a possibilidade de uso pedagógico controlado e amparo tecnológico para alunos com deficiência, mostrando-se equilibrado. Portanto, dar prosseguimento à medida é não apenas um gesto de apoio à educação, mas um passo necessário para preparar jovens para a vida acadêmica e profissional com maior atenção e menos distrações.