Filippi reduz horas extras de servidores

Derrotado nas urnas pelo oposicionista Taka Yamauchi (MDB) no 2º turno das eleições em Diadema, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) tem mais um motivo para ter dor de cabeça neste fim de gestão. O Diário apurou que o petista enfrenta dificuldades para fechar as contas da Prefeitura em seu último ano de mandato, quando a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) torna-se mais rígida com o balancete de ocupantes de cargos do Executivo – o prefeito não pode, por exemplo, deixar restos a pagar ao sucessor sem o correspondente dinheiro em caixa. Prova disso é que o secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Diadema, Odair Cabrera, publicou no último domingo resolução na qual limita a realização de horas extras do funcionalismo a 30% das horas extraordinárias apuradas na folha de outubro. A resolução estabelece ainda que, nos casos em que o serviço extraordinário for imprescindível, as horas trabalhadas que excederem o limite serão transformadas em banco de horas. Tudo para impedir o crescimento da folha de pagamento da Prefeitura nos dois últimos meses de gestão do petista. É bom Taka se preparar para o que vem por aí.

Bastidores

‘Aposentadoria’

Responsável pelas vitórias dos prefeitos tucanos Paulo Serra, em Santo André, e Orlando Morando, em São Bernardo, o publicitário Duda Lima (foto) anunciou no programa Roda Viva de segunda-feira, no qual foi entrevistado, que a campanha pela reeleição de Ricardo Nunes (MDB) na Capital foi a última que levou sua assinatura. Ele assegurou aos jornalistas que, após duas décadas de trabalho na área, julga concluída esta fase de sua carreira. Daqui para frente, deve se dedicar a consultorias e a sua agência de publicidade.

Política em Cena

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), é o convidado de hoje do podcast Política em Cena, que será exibido a partir das 19h, nos canais de transmissão do Diário. O emedebista, que desalojou o PT do Paço diademense, será entrevistado pela jornalista Mariana Gutierrez e deve abordar, entre outros temas, a composição de seu secretariado.

Mais nomes

Akira Auriani (PSB), prefeito eleito de Rio Grande da Serra, anunciará amanhã, às 17h, novos nomes para o 1º escalão de seu governo. Desta vez serão apresentados os secretários de Segurança, Desenvolvimento, Cidadania, Serviços Urbanos e Comunicação. No início deste mês, o socialista havia anunciado os comandantes das Pastas de Saúde, Educação e Cultura, Finanças e Jurídico, além da Chefia de Gabinete.

Plano real

À espera do dia 1º de janeiro, quando será empossado, o prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), segue participando de entregas do governo José Auricchio Junior (PSD). Durante a inauguração da UBS (Unidade Básica de Saúde) Santo Antonio, no bairro de mesmo nome, o liberal destacou o compromisso de preparar a cidade para o futuro. “A propósito, tanto o plano de governo de Auricchio como o meu são reais e não obras de ficção”, garantiu.

Cannabis medicinal

Ribeirão Pires foi uma das primeiras cidades do Brasil a criar legislação municipal para uso de cannabis medicinal. Nesta semana, o prefeito Guto Volpi (PL) deu mais um passo para viabilizar o início de tratamentos com o uso do medicamento de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “Recebemos David Ramalho, assessor do deputado estadual Caio França (PSB), que faz parte dessa luta para democratizar o acesso dos moradores ao medicamento e serviços nas redes públicas de saúde”, afirmou.