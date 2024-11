Vice-presidente do Palmeiras nega saída de Dudu e critica calendário de 2025

O vice-presidente Paulo Buosi foi o representante do Palmeiras no Conselho Técnico do Paulistão de 2025, realizado na noite desta terça-feira. O dirigente alviverde criticou o calendário brasileiro para o próximo ano, em que o Brasileirão terá duração de 10 meses, e negou a saída do atacante Dudu, novamente cotado para reforçar o Cruzeiro.

O atacante voltou a ganhar espaço no time de Abel Ferreira nas últimas semanas e voltou a ter destaque, algo que não era mais comum desde o retorno de lesão grave no joelho. "Não tem nada em relação à saída do Dudu nesse momento. Teve aquele momento que aconteceu e depois se encerrou. Ele tem contrato com a gente. Tenho certeza que ele vai ser muito importante nesse final de campeonato", disse Buosi.

Em junho, o Cruzeiro chegou a anunciar a contratação de Dudu, que mudou de ideia e decidiu ficar no Palmeiras após forte repercussão negativa junto à torcida alviverde. O contrato do atleta com o Palmeiras vai até dezembro de 2025, com uma cláusula de produtividade que pode ampliar o vínculo até 2026. No momento, o clube mineiro tem acerto verbal com Gabigol, do Flamengo, para 2025.

Buosi também negou que Rony e Zé Rafael estejam de saída. Houve um rumor de que o Cruzeiro também teria interesse no atacante e no meia. Quanto a reforços, o vice-presidente se esquivou de perguntar sobre Hércules, do Fortaleza, e Santiago Mingo, do Defensa y Justicia. "A gente não vende o futuro para ter um presente de glórias. A gente quer um clube responsável, estabilizado, durante um tempo muito longo", defendeu.

Uma definição é que a Sportingbet será a patrocinadora master do clube em 2025. O acordo ainda não foi assinado, mas já tem as bases definidas. A empresa pagará pouco mais de R$ 100 milhões fixos por ano ao Palmeiras, mas esse valor pode aumentar, a depender do cumprimento de metas que renderão um bônus de cerca de R$ 20 milhões.

"Não está sacramentado, assinado. A eleição não é um determinante para isso. Só vai ser anunciado evidentemente quando estiver tudo resolvido. A presidente tem trabalhado pessoalmente nesse assunto, com muito afinco, e eu tenho certeza que a torcida vai ficar satisfeita com trabalho que nós todos vamos entregar", projetou Buosi.

CALENDÁRIO

Além do Paulistão, o clube alviverde terá Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Libertadores e o novo Mundial de Clubes no calendário de 2025. A antecipação dos Estaduais e ampliação de atletas permitidos nas listas de inscrição não são resoluções definitivas, avalia Buosi.

"Enquanto a gente não resolver esse problema (de calendário), não vamos entregar um produto bom para o torcedor. Não pode um time do Brasil que chega em todas as competições jogar 25, 30 partidas a mais do que o time grande da Europa", criticou.

A Lista B do Paulistão, que pode ser atualizada durante o torneio, deve contar com atletas da base, para aliviar a equipe titular em algumas partidas. Ainda assim, Buosi não acredita que isso seja uma solução. "A gente está enxugando o gelo. São pequenos detalhes, que não resolvem o problema como um todo. A gente vai trabalhar a nossa base. Temos feito um investimento cada vez maior, e a base tem nos dado resultado tanto esportivo, como financeiro", disse.

No sorteio do Paulistão, o Palmeiras ficou no Grupo D, junto de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. São quatro grupos, em que os integrantes de um jogam contra os dos outros três. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Essa fase, assim como as semifinais, será disputada em jogo único. Já a final tem duas partidas, nos dias 16 e 26 de março.