OAB quer votação histórica e garante a segurança nas eleições

A OAB-SP (seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil) espera a participação histórica dos mais de 380 mil advogados nas eleições que definirão as novas diretorias da seccional e das subseções da entidade no Estado no próximo dia 21. Para isso, a entidade promoveu ontem um evento de apresentação pública do pleito deste ano, que será online, com o objetivo de esclarecer os profissionais do Direito sobre o processo eleitoral e as medidas de segurança adotadas.

Na última eleição, realizada em 2021, havia mais de 333 mil advogados inscritos na OAB-SP, mas somente 166.535 registraram voto. O assunto foi abordado pela presidente da OAB-SP, Patricia Vanzolini, que exaltou a iniciativa de uma eleição 100% online pela primeira vez na história. “Do total de eleitores aptos, normalmente 50% comparecem às urnas. Esse índice é muito baixo e configura um déficit democrático de representatividade. Queremos ampliar essa participação e sabemos que a última eleição dificultou o acesso”, ressaltou.

Do mesmo modo, Márcio Kayatt, presidente da Comissão Eleitoral da OAB-SP, convocou os colegas para dar o exemplo e participar no pleito. Kayatt fez um comparativo com as eleições municipais deste ano. “Tivemos agora, no pleito municipal, um índice na Capital de mais de 30% de abstenção. Esperamos que a Ordem dê o exemplo com uma participação maciça de nossos colegas. É importante que todos compareçam, porque só poderemos ter legitimidade para cobrar nossos dirigentes se começarmos a exercer o direito ao voto. Vamos conclamar os colegas para que a gente tenha o maior comparecimento da história das eleições da OAB-SP. Com isso, a gente vai dar o exemplo de cidadania, de eleições limpas nas quais se discutem propostas”, reforçou.

SEGURANÇA

Kayatt abordou o tema da segurança no processo eleitoral. Paralelamente ao avanço da tecnologia e à realização das eleições online, a OAB-SP tem investido na contratação de empresas especializadas para garantir que o voto dos advogados seja seguro e confidencial. Kayatt destacou que a empresa WebVotos, uma das três credenciadas pelo Conselho Federal da OAB, será responsável pela gestão da eleição deste ano. Kayatt também mencionou que o processo de auditoria será realizado por duas empresas independentes, a fim de garantir a integridade do pleito.

“Contratamos a WebVotos, uma empresa com vasta experiência em eleições digitais. Além disso, duas empresas independentes vão auditar o processo. Isso dá maior tranquilidade aos advogados, sabendo que seu voto será computado de forma segura e transparente”, afirmou o presidente da comissão.