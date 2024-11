Quem aparecer no especial da Record garante vaga na programação 2025

São muitos os questionamentos sobre a grade da Record para 2025. Programas, formatos, artistas, âncoras, renovações, novas contratações... Enfim, o telespectador aguarda informações oficiais sobre uma série de pautas a respeito da próxima temporada.

Cleber Machado voltou?! Voltou, mas ainda continua no SBT e só será liberado e anunciado no fim do ano. E a ‘novela’ Ana Hickmann? Rodrigo Faro? Marcio Garcia? Nada de comunicado oficial também. Mas são perguntas com prazo de validade e que serão respondidas no especial de fim de ano, Família Record.

Aquele que for convidado para a gravação da tradicional troca de presentes, com toda certeza terá seu espaço assegurado na programação do ano que vem. A exceção foi o Cesar Filho no ano passado. A sua saída já estava decidida, mas ele participou. Quanto aos demais, o duro é esperar ou segurar a ansiedade até lá.

Certo mesmo, nessa altura do campeonato, sem medo de errar, é o Tom Cavalcante. Tá tranquilo. A segunda temporada do game show Acerte ou Caia! é uma das certezas e já está iniciando gravações no Chile.

TV tudo