Na COP29, Marina Silva afirma que a COP30 vai ser a 'COP das COPs'

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou na manhã desta quarta-feira, 13, em Baku, que a COP30 vai ser a "COP das COPs". "A COP29 é a COP da implementação. A COP30 vai ser a COP das COPs e vai ser a COP da implementação, implementação, implementação", disse Marina, em painel no estande do Consórcio Interestadual Brasil Amazônia na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29) no Azerbaijão.

Participam da COP29 representantes de 196 países.

Marina defendeu que os países precisam começar a falar de vantagens colaborativas. "Temos de transformar as nossas vantagens comparativas em vantagens colaborativas e não mais em vantagens competitivas", disse a ministra.