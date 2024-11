Colégio da região participa de competição de robótica de olho em prêmio nacional

Alunos do ensino fundamental do Colégio Stocco, de Santo André, embarcaram na segunda-feira (10) para participar da MNR (Mostra Nacional de Robótica), um evento científico que visa estimular a produção de trabalhos e inovações tecnológicas, abrangendo desde o ensino fundamental até a pós-graduação.



Em 2024, a mostra acontece do dia 11 a 17 de novembro no Centro de Convenções de Goiânia, capital de Goiás, como parte do Robótica 2024, o maior evento de robótica e inteligência artificial da América Latina.

O evento reunirá competições, exposições e congressos, incluindo a CBR (Competição Brasileira de Robótica) e a OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica).

Espera-se a participação de cerca de 2.000 pesquisadores e estudantes de todo o País.

A Mostra oferece uma plataforma para que estudantes apresentem seus projetos, promovendo a troca de conhecimentos e o avanço da robótica no Brasil.