Gil anuncia aposentadoria após disputa da Série B com o Santos: 'Está decidido'

Santos terá uma nova defesa em 2025, ano no qual retornará à elite do Brasileirão. Logo após o clube confirmar o acesso com 2 a 0 sobre o Coritiba, o zagueiro Gil revelou que vai encerrar a carreia aos 37 anos. Um dos pilares defensivos do time, ele quer fechar a carreira com o troféu da Série B.

"A minha decisão está tomada faz tempo. Acabou a temporada eu vou descansar bastante", disse Gil ainda no gramado do Couto Pereira, mesmo sendo provocado por Hayner, que tentava demovê-lo da ideia. O lateral, porém, não teve sucesso.

Um dos pilares defensivos do Santos na temporada, que deve ser consagrada com o título da Série B no domingo, em jogo diante do CRB - basta ganhar - Gil ainda tinha condições de seguir atuando em alto nível e recebeu proposta de renovação do clube. Mas optou pela aposentadoria.

Antes, quer dar uma volta olímpica com o Santos depois de bater na trave no Paulistão, no qual o time acabou perdendo o título na decisão diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

"É um sentimento muito bom (recolocar o Santos na elite do Brasileirão). Tínhamos esse objetivo, fomos vice-campeões do Paulista e, agora, conseguimos o acesso e vamos em busca do título da Série B para comemorarmos bastante."