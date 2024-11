Ratinho compartilha foto com a família e encanta os internautas

Vovô babão! Ratinho compartilhou um clique ao lado da esposa Solange Martinez Massa e os dois netos Noah e Davi. Na legenda da imagem, o apresentador se declarou para a família.

Bom dia! Com os amores da minha vida: meus netinhos, Noah e Davi, e o meu amor, Solange. Amo muito vocês!

Os dois pequenos são frutos do relacionamento do filho de Ratinho, Gabriel Massa com Bruna Januário. Noah é o mais velho com seis anos de idade e Davi completou um ano de idade em maio deste ano.

Noah nasceu com hidrocefalia, doença em que há o acúmulo de líquido nos ventrículos cerebrais, espaços em áreas do encéfalo.