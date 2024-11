Ana Carolina indica R$ 119 milhões no orçamento estadual para a saúde pública no Grande ABC

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) apresentou uma série de emendas no projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2025 do Estado de São Paulo. A proposta está sendo discutida na Assembleia Legislativa e será votada até o fim do ano.

Entre os remanejamentos apontados pela parlamentar está o aporte de R$ 119,250 milhões para hospitais e equipamentos de saúde pública responsáveis por atenderem à demanda dos sete municípios do Grande ABC.

Segundo a deputada, os valores são necessários para melhorar ainda mais o atendimento médico e hospitalar.

“São valores trazidos pelas equipes técnicas das unidades. Necessidade que estamos indicando no Orçamento”.

Ainda segundo a legisladora, as indicações serão analisadas pelo relator do projeto, junto com as demais demandas dos deputados.

“Demos o primeiro passo. Mostramos a necessidade, agora iremos atuar junto ao relator para que as emendas sejam acatadas e incluídas no orçamento estadual do próximo ano”.

Confira as emendas de remanejamento por município e equipamento de saúde:

Santo André:

Centro Hospitalar Municipal (CHM) – R$ 20 milhões

Hospital da Mulher de Santo André – R$ 20 milhões

Hospital Estadual Mário Covas– R$ 20 milhões

ME Santo André – R$ 250 mil

Total: R$ 60,250 milhões

Diadema:

Hospital Estadual de Diadema (Serraria) – R$ 10 milhões

Mauá:

Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini – R$ 34 milhões

Ribeirão Pires:

Hospital São Lucas – Unidade Santa Luzia – R$ 10 milhões

Rio Grande da Serra:

Atenção Primária – R$ 5 milhões