Ramalhão não esquece Arnaldinho e Fernandinho. Nem eles esquecem. Têm o Santo André no coração...

É CAMPEÃO

Para não esquecer: 14 de dezembro de 1975, Estádio Bruno Daniel. Santo André, 2, Catanduvense 0. EC Santo André, campeão paulista da Primeira Divisão. José Paulo de Andrade narrou pela Band e se assustou com tanta gente no estádio. Até um policial foi abraçar Souza, autor do segundo gol: “Eu não me contive, a emoção foi demais”, disse o soldado.

Já sobre a feijoada de sábado passado, no coração de Santo André, quem narra é o nosso colaborador Daniel Doug, que já esteve com ‘Memória’ no DGABC-TV. “Memória” retribuirá, participando do programa “Papo de Andreense”, iniciativa da torcida ramalhina.

Fala, Daniel:

O evento de sábado foi bem legal, com a participação de torcedores e ex-jogadores, organizado de forma coletiva pelo projeto “Acervo 1967”, blog “As Mil Camisas” e o podcast “Papo de Andreense”. Local: bar Caboclo Bão.

Presença especial de Arnaldinho e Fernandinho, recepcionados por integrantes das antigas organizadas: Torcida Jovem do Santo André, Ramachões e Ramalhetes, TUDA, Dragão Andreense e Ramalhonautas.

NOTA DA MEMÓRIA – Muito legal observar Fernandinho com o livro “A Saga”, que narra a história do primeiro grande título do EC Santo André, em 1975 (Alpharrabio Edições, 2006).

“A Saga” é obra coletiva de Alexandre Bachega, Antonio Isidorio de Siqueira Jr, Carlos Roberto T. da Silva, Elias Barbosa Lima (que presenteou ‘Memória’ com o livro, no ano da publicação), Eliseu Barbosa Lima e a Torcida Virtual Ramalhonautas. Entre as fotos, várias cedidas pelo Banco de Dados do Diário, “fonte principal”.

O livro ocupa local de destaque na estante das obras esportivas desta página “Memória”. E vamos conferir se também faz parte do acervo da biblioteca do Museu do Futebol, no Pacaembu. É quase certo que sim. Depois, confirmaremos.

REENCONTRO. Santo André, sábado, 9 de novembro de 2024: Daniel Doug (Acervo 1967, o primeiro à esquerda), Everson Bin, Sidney Pelachine e Alberto Costa (Torcida Jovem) Fernandinho, Ovídio Simpionato (TUDA), Arnaldinho, Vera Lima (Ramalhetes e Paulo Sales (Paulo Lanches); ao fundo, Vinicius (CDTNS) e Elias Barbosa (Ramalhonautas); no destaque, Arnaldinho e Fernandinho, que também cantam: “Santo André do coração”

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 13 de novembro de 1994 – Edição 8857

ESPECIAL – Olarias da região estão paradas no tempo.

Duas das últimas olarias do São Bernardo e Ribeirão Pires foram fotografadas por Leonardo Colosso: a da Estrada da Pedra Branca, em São Bernardo; e a “Raio do Sol”, na Rodovia Índio Tibiriça, Distrito de Ouro Fino.

Rubens de Paula, Claudemir Binotti e Isaura Binotti Roncon trabalhavam em duas das olarias remanescentes da região e que utilizavam as mesmas técnicas há décadas: dias difíceis.

Reportagem: Irineu Masiero.

EM 13 DE NOVEMBRO DE...

1904 – Antonio da Silva Prado, prefeito da Capital, determinava o pagamento de 6:912$000 (quase 7 contos de réis) a Vicente Grecco, de Ribeirão Pires, pelo fornecimento de guias para as obras de melhoramento do Cemitério da Consolação, valores referentes aos meses de setembro e outubro (de 1904).

Quatro índios guaranis de um aldeamento de Piraju, interior de São Paulo, chegavam à Capital depois de excursão a São Vicente, no Litoral.

Antonio da Silva, capitão dos índios, pedia um passe à polícia para retorno de trem até Cerqueira Leite, o que foi atendido.

Iniciavam-se os trabalhos de ornamentação e colocação de lâmpadas elétricas nas ruas centrais de São Paulo com vistas às festividades de 15 de Novembro.

1959 - Aprovado o loteamento Sítio do Francês, de Henry Rene Marie Gautier, em Ribeirão Pires.

1969 - Estados Unidos lançavam a nave especial Apollo 12 em direção à Lua.

1979 - Após sete anos de proibição pela censura, o filme ''O Último Tango em Paris'', de Bernardo Bertolucci, era liberado sem cortes.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Três municípios paulistas aniversariam em 14 de novembro: Santana de Parnaíba (elevado a município em 1625, quando se separa de São Paulo, Capital), Lorena (1788, emancipado de Guaratinguetá) e Serra Azul (1927, que pertencia a São Simão).

Outros 162 municípios brasileiros fazem aniversário hoje, entre os quais Cascavel, Guaira, Marialva e Pato Branco, os quatro no Paraná.

