Medvedev vence De Minaur e reage no ATP Finals após derrota na estreia

Após uma fraca estreia no ATP Finals, Daniil Medvedev apresentou uma sólida performance nesta terça-feira e venceu a primeira na competição disputada em Turim, na Itália. O tenista russo superou o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 1h18min de confronto.

Com uma vitória e uma derrota no Grupo Ilie Nastase, o campeão do Finals de 2020 mantém alta suas chances de se classificar às semifinais. Seu próximo e último adversário desta fase de grupos será o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e maior esperança da torcida local. Eles vão se enfrentar na quinta-feira.

Nesta terça, Medvedev impôs seu domínio em quadra a partir do forte saque, que não funcionou tão bem na estreia, contra o americano Taylor Fritz. O russo mostrou maior solidez em todos os fundamentos. Não à toa cometeu apenas 10 erros não forçados ao longo da partida. E registrou 25 bolas vencedoras, contra apenas nove do rival australiano.

O atual número quatro do mundo também mostrou postura diferente, longe da apatia na estreia, no domingo. Tanto que, no fim do jogo, aproveitou o momento favorável para provocar a torcida. Na lente da câmera, ele escreveu a mensagem "bloqueie o barulho". Na sequência, levou os dedos indicados aos dois ouvidos, mostrando que não estava ouvindo as eventuais críticas da torcida.

O grupo conta com mais um jogo nesta terça. Às 16h30, de Brasília, Sinner e Fritz vão se enfrentar no embalo das vitórias que ambos conquistaram em suas estreias. O vencedor da partida estará praticamente garantido nas semifinais.