Lucas Rangel e Lucas Bley comemoram nascimento de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Muito amigos! Na última segunda-feira, dia 11, tanto Lucas Rangel e Lucas Bley, quanto Viih Tube e Eliezer, viveram momentos mega especiais. Isso porque o casal subiu ao altar para oficializar a união e a influenciadora deu à luz Ravi, seu segundo filho com Eliezer. Vale lembrar que os dois também são pais de Lua.

O mais engraçado nessa situação é que Viih e Eli estavam na lista da cerimônia de casamento dos influenciadores e seriam até padrinhos do casal! No entanto, os dois acabaram compartilhando a data especial de outra maneira e não puderam ir ao evento. Agora, Rangel e Bley deixaram uma mensagem de carinho aos amigos e comemoraram o nascimento do pequeno.

Estava [me] segurando para contar, mas RAVI VEIO AO MUNDO! E veio nesse dia tão especial... Por isso a Viih e o Eli não puderam estar com a gente ontem! Estamos tão felizes. 11/11 se tornou um grande marco para todos, disse Rangel nos Stories do Instagram.

E claro que o Bley também escreveu um recadinho para os dois, celebrando o acontecimento:

Nossos padrinhos para sempre! Ravi, titios te amam! Ainda mais por ter nascido nessa data especial.

Que fofos!