Há risco de ciclone bomba atingir o Brasil? Veja a previsão do tempo

O Brasil não está sob o risco de ser atingido por um ciclone bomba nesta terça-feira, 12. De acordo com a MetSul Meteorologia, o que está prevista é a chegada de uma frente fria que deve trazer chuva e diminuir as temperaturas.

"Nenhum dado indica a chance de um ciclone bomba atingir o Sul do Brasil durante esta terça-feira. O que haverá será uma frente fria que vai cruzar a região com chuva, mas não há nenhum indicativo de ciclogênese explosiva", afirma a empresa de meteorologia.

Segundo Estael Sias, diretora da MetSul Meteorologia, meteorologistas profissionais sérios, que chegaram a cogitar no meio da semana passada um ciclone bomba, já recuaram há dias dessa possibilidade.

Esse tipo de fenômeno ocorre quando há uma queda rápida da pressão atmosférica no centro de um sistema ciclônico. A baixa pressão atmosférica causa rajadas de ventos e pode provocar, também, tempestades.

Conforme a MetSul Meteorologia, a frente fria virá acompanhada de muitas nuvens e chuvas avançando por Santa Catarina e o Paraná nesta terça-feira. Mas sem riscos, de uma forma geral.

No Rio Grande do Sul, o dia será marcado por tempo firme no oeste e no sul. Há possibilidade de chuva ou garoa na metade norte do Estado gaúcho. Com o ingresso de ar mais frio, há expectativa para ventos de até 70 quilômetros por hora no leste do Rio Grande do Sul.

Quando volta a chover em São Paulo?

De acordo com a Meteoblue, há previsão para precipitações elevadas na próxima quarta-feira, 13, e principalmente no sábado, 16, para a cidade de São Paulo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a propagação da frente fria também muda o tempo no decorrer da semana na capital paulista, provocando chuvas generalizadas e declínio das temperaturas.

A terça-feira começou o dia com sol e temperaturas em rápida elevação. Entre o fim da tarde e o decorrer da noite, a aproximação da frente fria deve causar aumento de nebulosidade e rajadas moderadas de vento, além de favorecer a ocorrência de pancadas isoladas de chuva de fraca a moderada intensidade.