Song Jae Rim, ator do K-drama Fadas da Limpeza, é encontrado morto aos 39 anos de idade

Astro sul-coreano de K-dramas, Song Jae Rim foi encontrado morto em seu apartamento aos 39 anos de idade. A causa da morte ainda não foi revelada e uma carta de duas páginas supostamente também foi achada no local, segundo informações do Soompi.

A Delegacia de Polícia de Seongdong, em Seul, capital da Coreia do Sul, confirmou a triste notícia da morte e um representante das autoridades disse que não haviam sinais de crime.

O artista era mais conhecido por seu papel na série Fadas da Limpeza, além de também ter atuado em Moon Embracing the Sun, Two Weeks, Secret Mother, Unkind Ladies e no filmes Yaksha - Operação Implacável . Seus papéis mais recentes foram em My Military Valentine e Queen Woo. Ele ainda fez o musical La Rose de Versailles.