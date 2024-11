Haddad participa de reuniões com Lula e ministros da área social

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou na manhã desta terça-feira, 12, a sede da Pasta em direção ao Palácio do Planalto, onde participa de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros da área social. De acordo com a agenda do presidente, o primeiro compromisso é com Luiz Marinho, ministro do Trabalho, às 9 horas. Na sequência, eles conversam com os ministros da Previdência, Carlos Lupi, e Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a partir das 10 horas. Essas reuniões, em tese, não tratarão do corte de gastos.

A agenda oficial do ministro não foi formalmente divulgada ainda, por uma questão burocrática: como o nome dele não consta nos compromissos do Planalto, a Fazenda não pode divulgar o encontro.

Na noite de segunda-feira, Haddad já havia comentado que teria reuniões ao longo desta terça-feira e disse também que Lula pediu pata incluir mais um ministério na discussão sobre o corte de gastos, em encontro que ocorrerá nesta tarde.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e o Estadão apuraram que trata-se do Ministério da Defesa. Ainda segundo Haddad, a negociação sobre as medidas de ajuste deve ser concluída até amanhã.