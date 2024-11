Preta Gil precisa retornar ao hospital: Me precipitei

Na última segunda-feira, dia 11, Preta Gil contou que precisou retornar ao hospital menos de 24 horas após ter recebido a alta de sua última internação. A cantora foi internada para substituir seu cateter, que havia sido entupido com cálculos renais.

Após o procedimento, Gil acreditou estar bem, mas ao chegar em casa, sentiu dores e decidiu voltar ao hospital:

- Ontem postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital. Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa. Fiz uma make, porque estava a cara da derrota. Agora estou bem. Quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar.

Preta Gil revelou, no dia 22 de agosto, que não está mais em remissão do câncer. A cantora passou o ano de 2023 focada no tratamento da doença, que foi diagnosticada inicialmente no intestino, e estava na fase apenas de monitoramento de seu caso. Agora, no entanto, ele voltou em quatro partes do seu corpo. Com a nova descoberta dos médicos, ela retomou a quimioterapia imediatamente.