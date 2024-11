Coreia do Norte ratifica tratado de ajuda militar mútua com a Rússia

A Coreia do Norte ratificou um tratado de defesa com a Rússia que estipula a ajuda militar mútua, informou nesta terça-feira, 12, a mídia estatal do país. Estados Unidos, Coreia do Sul e Ucrânia afirmam que a Coreia do Norte enviou milhares de soldados à Rússia em apoio ao conflito contra a Ucrânia.

A Rússia concluiu a ratificação do tratado na semana passada, após o pacto ter sido assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pelo líder norte-coreano, Kim Jong-Un, em junho. O acordo é considerado a maior aliança militar de ambos os países desde o fim da Guerra Fria.

O Tratado de Parceria Estratégica Abrangente entrará em vigor quando ambos os lados trocarem documentos sobre a ratificação, segundo a mídia estatal norte-coreana. A Coreia do Norte ratificou o tratado através de um decreto assinado na segunda-feira, 11, por Kim.

A Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte tem o direito de ratificar tratados, mas Kim pode ratificar unilateralmente os principais acordo, segundo o Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

O tratado exige que ambos os países utilizem todos os meios disponíveis para fornecer assistência militar imediata caso um deles seja atacado. O acordo também prevê que ambos os países cooperem ativamente nos esforços para estabelecer uma "nova ordem mundial justa e multipolar" e reforcem a cooperação em vários setores, incluindo energia atômica pacífica, espaço, abastecimento alimentar, comércio e economia.

Alguns observadores especularam que a ratificação do tratado em ambos os países poderia sinalizar que a Coreia do Norte poderia entrar formalmente na guerra entre Rússia e Ucrânia em breve. Fonte: Associated Press.