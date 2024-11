Ataques israelenses na Faixa de Gaza matam 14 pessoas, segundo autoridades palestinas

Autoridades médicas palestinas informaram nesta terça-feira, 12, que dois ataques lançados pelas forças de Israel na Faixa de Gaza mataram pelo menos 14 pessoas, incluindo duas crianças e uma mulher.

Um ataque na noite da segunda-feira, 11, atingiu uma cafeteria na zona humanitária de Muwasi, nas proximidades de Khan Younis, e deixou 11 pessoas mortas, incluindo duas crianças, segundo funcionários de um hospital da região.

Outro ataque, na manhã desta terça, atingiu uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, matando três pessoas, incluindo uma mulher. O bombardeio ainda feriu 11 pessoas. Fonte: Associated Press.