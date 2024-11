Gilvan e Serra realizam 1ª reunião de transição em Santo André

O prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), e o atual chefe do Executivo, Paulo Serra (PSDB), realizaram nesta segunda-feira (11) a primeira reunião da comissão de transição de governo. Participaram do encontro, integrando a equipe de Gilvan, o advogado Leandro Petrin, e por parte da atual gestão, a chefe de gabinete, Ana Claudia Cebrian Leite; a secretária-adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Marília Formoso Camargo; e o secretário de Gestão Financeira, Pedro Seno.

Segundo Paulo Serra, essa primeira reunião de transição foi muito importante para manter a organização e o planejamento que o novo modelo de gestão trouxe para Santo André. “(Falamos sobre) As obras que serão entregues no ano que vem, a continuidade dos programas e projetos que conseguiram transformar a vida das pessoas, além da organização da gestão por meio do plano de metas”, disse.

O prefeito destacou que, como Gilvan participou de várias secretarias, tem muita familiaridade com os programas e ações do governo. O prefeito eleito tem passagens pelas pastas de Ações Governamentais, Saúde e Planejamento, além de ter sido superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

“Gilvan é um craque da gestão. Não tenho dúvidas de que vai dar continuidade ao ritmo (atual) de trabalho com entregas e prosseguimento dos programas”, complementou.

Em outubro, o prefeito eleito participou de reunião com a presença de Paulo Serra e secretários, ocasião em que foi apresentado o Plano de Metas para 2025. Na ocasião, Gilvan afirmou que as reuniões com secretários, marca do governo Paulo Serra, terão continuidade em sua gestão.