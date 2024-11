Ribeirão Pires tem programação especial de Consciência Negra

A Prefeitura de Ribeirão Pires oferece programação especial em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado oficialmente no próximo dia 20. Totalmente gratuita, a ação está programada para ser realizada entre os dias 18 e 26 de novembro, com apresentações musicais e ações afirmativas para a população negra do município: palestras sobre conscientização, afroempreendedorismo, feirão de empregabilidade, entre outras atividades.

Buscando fortalecer ações de combate ao racismo e a promoção de políticas públicas de igualdade racial, a Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social seguirá o seguinte cronograma: CRAS Jardim Caçula (dia 18, às 13h), CRAS Central (dia 19, às 14h), CRAS Ouro Fino (dia 21, às 14h) e CRAS Quarta Divisão (dia 22, às 9h).

Enriquecendo o debate sobre diversidade e inclusão, com foco na equidade racial, os CRAS promoverão rodas de conversa com grupo de munícipes assistidos pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento à Família) em cada unidade, de acordo com cronograma, ao longo de todo o mês.

“Teremos ações voltadas ao afroempreendedorismo, com orientações sobre o cadastramento de artesãos em projetos de feiras na cidade, cadastramento e encaminhamento para vagas de emprego disponibilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, comentou Douglas Marthim, diretor de Proteção Social Básica.

Nas mesmas datas e locais também haverá aula aberta de relançamento das Oficinas do Capoeirando na Melhor Idade, com oficineiros da Federação Paulista de Capoeira.

No dia 20 de novembro, a partir das 15h, o palco central da Vila do Doce recebe apresentações musicais. O Grupo Hip Hop Teoria sobe ao palco às 15h e, na sequência, a partir das 16h30, o Grupo de Samba Miudinho.