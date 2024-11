Santo André homenageia destaques dos Jogos Escolares

A Secretaria de Educação de Santo André, com o objetivo de incentivar e motivar os alunos que se destacaram na 53ª edição dos Jogos Escolares, realizou um encontro especial neste domingo (10). Para marcar a homenagem, estiveram reunidos diversos atletas de renome nacional para dialogar com as crianças sobre as várias dimensões do esporte.

Durante o evento, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, marcaram presença os atletas Aser Mateus Almeida Ramos e Lucas de Sousa Lima (ambos do Atletismo Paralímpico); Marcos Paulo dos Santos - Marcão (goleiro do Handebol nas Olimpíadas de Atenas – 2004 e Olimpíadas de Paris – 2024); Soraia André César (primeira mulher negra a participar de Jogos Olímpicos na modalidade Judô – 1988 nos Jogos Olímpicos de Seul); Yasmin Gonçalves (Basquete – AD Santo André); Tássia Carcavalli (também do Basquete – AD Santo André – Seleção Brasileira Jogos Olímpicos 2012) e Tamires Dias (Futebol na Copa do Mundo de Futebol Feminino - 2023; Jogos Olímpicos Rio - 2016; Paris - 2024; e Sport Club Corinthians Paulista).

“Esporte traz muitos benefícios para a vida de quem pratica. Seja trazendo responsabilidade, equilíbrio e discernimento, pois, de fato, faz muita diferença”, destacou a secretária de Educação andreense, Erica Ferreira.

Participaram dos Jogos 84 escolas e cerca de 9.000 estudantes, de 8 a 18 anos. Deste total, a rede municipal participou com 30 unidades escolares (mais de 2.000 alunos), representando Santo André em 12 modalidades.