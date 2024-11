P Diddy entra com novo pedido de fiança e alega que há evidências que alguns relacionamentos foram consensuais

P Diddy segue na cadeia desde setembro de 2024, o rapper é acusado de diferentes crimes sexuais e de violência contra mulheres, além de extorsão e suposto tráfico. Combs já teve sua fiança negada por duas juízes federais, no entanto, agora, segundo a People, ele alega ter novas evidências que o permitiriam aguardar em liberdade.

Um novo pedido foi submetido no dia oito de novembro e os advogados de Combs defendem que o caso da promotoria é fraco e citam um vídeo de março de 2016, onde rapper aparece agredindo uma mulher em um hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O vídeo não é evidência de um surto forçado, mas sim um vislumbre de alguns minutos de um relacionamento consensual complexo, mas de uma década, entre o Sr. Combs e a Vítima 1.

A acusação gira em torno dos Freak Offs, que seriam festas dadas pelo rapper onde mulheres eram abusadas e drogadas constantemente, além de sofrerem ameaças físicas e psicológicas para não denunciarem as questões à polícia.

O julgamento de P Diddy deve acontecer apenas em 2025 e, por esse motivo, o rapper precisa continuar pagando os horários de trabalho de sua equipe de advogados.

Para isso, Sean Diddy Combs teria tomado a decisão se abrir mão de alguns de seus bens materiais, como, por exemplo, sua mansão de 61 milhões de dólares, cerca de 360 milhões de reais.

Além disso, um jato de luxo avaliado em 60 milhões de dólares, o equivalente a 350 milhões de reais, segundo informações do The Sun, estaria disponível para aluguel. A aeronave é do modelo Gulfstream 550 na cor preta.