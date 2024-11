EUA: Trump indica ex-deputado Lee Zeldin para chefiar agência de proteção ambiental

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda, 11, a indicação do ex-deputado Lee Zeldin para a chefia da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), órgão independente responsável pela regulação do tema no país.

Em comunicado divulgado há pouco, Trump disse que a função de Zeldin será garantir uma "rápida e justa" desregulamentação do setor, ao mesmo tempo em que mantém "os mais altos padrões ambientais", inclusive para assegurar a "água e o ar mais limpos do planeta".

"Ele estabelecerá novos padrões de revisão e manutenção ambiental, que permitirão aos Estados Unidos crescer de forma saudável e bem estruturada", disse Trump.

Zeldin, de 44 anos, foi eleito deputado por Nova York em 2014. Oito ano depois, deixou a Câmara dos Representantes para concorrer ao cargo de governador do Estado, mas foi derrotado nas urnas pela democrata Kathy Hochul.