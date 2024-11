Garçom suspeito pela morte de Liam Payne quebra silêncio e alega inocência

A polícia argentina segue investigando a suspeita morte de Liam Payne, ex-One Direction, após o cantor morrer ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. No momento, as autoridades querem entender quem são as pessoas ou pessoa responsável por fornecer as drogas encontradas no sistema do artista e em seu quarto.

Foi neste cenário que surgiu o nome do garçom Braian Nahuel Paiz, que alega ter conhecido o cantor no restaurante onde trabalhava. Em entrevista ao jornalista Guillermo Panizza, o funcionário diz que chegou a trocar contato com Liam, mas alega ser inocente.

Braian diz que os dois trocaram mensagens por uma conta falsa no Instagram de Payne e se encontraram uma vez no hotel onde o ex-One Direction estava hospedado. O garçom diz que eles fizeram o uso de drogas ilícitas, mas nega que jamais tenha aceitado dinheiro do cantor.

- Usamos drogas juntos, mas eu nunca forneci drogas para ele e nem recebi dinheiro.

Além do garçom, a polícia também investiga um amigo próximo de Liam e um funcionário do hotel onde ele estava hospedado.