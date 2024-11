Ludmila destaca sucesso do 'Numanice' e ano de conquistas

Ludmila tem vivido um 2024 de grandes conquistas e momentos emocionantes em sua carreira. Depois de conquistar o Brasil com o "Numanice", projeto de pagode da cantora, ela segue ampliando seus horizontes e o crescimento, ao longo dos anos, se consolidou como um dos maiores fenômenos musicais do país. Em coletiva de imprensa no último sábado, 9, em São Paulo, a artista destacou o sucesso deste novo ritmo que incorporou à carreira depois de ter se consolidado no funk e exaltou o terceiro EP, lançado em fevereiro deste ano.

Quando idealizou o projeto Numanice, a cantora tinha o desejo de criar algo único. "Eu queria que fosse algo espontâneo, onde a música e a interação com o público falassem mais alto. Algo que fosse totalmente meu", contou. E foi exatamente isso que ela conseguiu. O projeto, que começou com edições intimistas, rapidamente se expandiu e se tornou um dos eventos mais lucrativos e esperados do Brasil. "Eu não sabia que Numanice ia virar esse fenômeno. Mas sempre tive fé de que a ideia tinha muito potencial", revelou.

Com o sucesso no Brasil e as primeiras incursões internacionais, Ludmila já planeja os próximos passos do Numanice. "Eu quero levar o Numanice para fora do Brasil. Esse projeto tem muito potencial e o que mais quero é expandir e compartilhar essa energia com o público lá de fora", afirma. Para a artista, o mais importante é que o Numanice se mantenha sempre inovador, com a proposta de ser um evento único e original", ressaltou. "Eu acho que, por enquanto, todos os meus desejos com o Numanice foram realizados. Mas quem sabe o que o futuro nos reserva? O que posso dizer é que sempre haverá surpresas. E a maior surpresa sou eu mesma, que estou sempre evoluindo", afirmou. Numanice 3 Lançado com grande expectativa, Numanice 3 é um marco na carreira de Ludmila. "Esse álbum é muito especial para mim, porque ele reflete a fase em que eu estava quando o produzi. Cada música tem uma história", diz a cantora, que viu o sucesso do álbum crescer com o público. Uma das músicas que mais emocionou o público foi "Saudade da Gente", que, para Ludmila, se tornou um símbolo da conexão com seus fãs. "Quando canto essa música, eu vejo como o público se emociona, como as pessoas se identificam. Isso mexe muito comigo", revelou. Para Ludmila, Numanice não é apenas uma turnê, mas uma forma de estar em sintonia com as emoções do público. "O show do Numanice é onde me sinto mais livre, mais à vontade. Não tem coreografia rígida. Eu mudo as músicas no palco, é mais freestyle", disse.

Funk e Pagode

Em 2024, Ludmila também fez questão de fechar o ano com mais uma novidade: o lançamento da música "Sua Preferida", uma colaboração com os artistas WIU e Kevin o Chris. "Eu estava com saudade de lançar algo no funk, e o Kevin e o WIU são incríveis. Foi um prazer fazer esse som com eles", comenta.

"Esse foi um dos meus anos mais lucrativos e gratificantes. Eu estou muito feliz com o que conquistei até agora", diz Ludmila, refletindo sobre um ano de muito trabalho e novos lançamentos. Para ela, esse ciclo se encerra com a sensação de dever cumprido, mas também com a empolgação pelo que está por vir.