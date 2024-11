Jade Magalhães fala sobre os preparativos do quarto da filha com Luan Santana

Jade Magalhães está no sétimo mês de gestação e usou as redes sociais no último domingo, dia 10, para atualizar os fãs sobre como anda a evolução desse momento especial.

A noiva de Luan Santana tirou um tempinho para interagir com os seguidores ao abrir uma caixinha no Instagram, quando um internauta questionou sobre os preparativos para o quarto de sua herdeira com o sertanejo. No entanto, ela afirmou que ele não está pronto e atiçou ao perguntar:

Ainda não está pronto, inclusive, palpites sobre o tema?

Jade explicou que usará outro quarto para receber o bebê e deu detalhes de quando ficará pronto:

Estamos nos últimos preparativos para o quarto provisório, definitivo mesmo ficará pronto no próximo ano e está um sonho.

Em outro story, ela revelou quem foi a primeira pessoa próxima a saber da gestação:

Contei para o meu irmão, meus pais estavam viajando e na hora fiquei meio [perdida]. Ele me deu os melhores conselhos sobre o que fazer naquele momento.