Rafael Cardoso rebate críticas em publicação sobre família: - Não gosto mesmo de mimimi

Eita! Em meio a polêmicas, envolvendo a ex-sogra, Sônia Bridi, Rafael Cardoso não economizou palavras ao rebater críticas em uma publicação feita em seu Instagram. No último domingo, dia 10, o ator publicou um vídeo de sua família acompanhado de momentos ao lado da namorada Carol Ferraz e os filhos Aurora, Valentim e Helena e deu o que falar entre os internautas.

Na legenda, Rafael fez questão de relembrar o seu amor por Deus e pela família.

A família é o maior projeto de Deus em nossas vidas. É nela que encontramos força, amor e refúgio. Em meio aos desafios, é a união e a fé que nos sustentam. Não importa as circunstâncias, quando Deus está no centro, o lar se torna um lugar de paz e harmonia. Lembre-se que cuidar da sua família é uma forma de honrar o plano divino. Reserve um momento hoje para agradecer por sua família e fortalecer os laços com amor e fé, escreveu Cardoso.

Pouco tempo depois o ator fez um comentário na mesma publicação rebatendo alguns internautas que não reagiram bem a publicação e explicando que não gosta de mimimi

Para os que vierem comentar merda, sejam felizes! A vida dá oportunidade da gente se reinventar, independente do que tenha acontecido. E se for falar bosta, deixa de seguir e mete o pé! Não gosto mesmo de mimimi. Tô aqui fazendo o meu e trabalhando, dia após dia, para vencer cada batalha do dia a dia. Então se for da tribo do có có có e mimimi, procure o seu terreiro que teu lugar não é aqui!, rebateu o ator sem poupar palavras.