Obituário - 12 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Nair de Antonio Aguiar, 94. Natural de Dobrada (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 7. Memorial Planalto.

Gilda Leite de Barros Dell’Antonia, 92. Natural de Tietê (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Professora. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Olga Antunes Fernndes, 89. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Eldizia, em anto André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Shirley Mantovani de Castro, 88. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maura Benedito, 82. Natural de Araraquara (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raquel Molina Santos, 81. Natural da Espanha. Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Luiz Alexandre França, 80. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Célia Evangelista, 78. Natural de Tapiratiba (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha de Araújo Neto, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Sidnei Aparecido Ribeiro, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Corrêa de Almeida, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Gonçalves de Souza, 61. Natural de Quijingue (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Autõnomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Loterio Beber, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Mecânico de autos. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ivonete Maria Gomes, 58. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Ajudante geral. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Martins de Laia Martinez, 37. Natural de Santo André. Residente da Vila Pires, em Santo André. Atendente. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Valdecir Brugnera, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Silvio João da Silva, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 7. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Severino Jorge Albino da Silva, 57. Natural de Natuba (Paraíba). Residia no bairro Santa Maria. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Helenita Carneiro de Oliveira, 81. Natural de Ichu (Bahia). Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 7, em Santo André. Vale da Paz.