Ana Maria Braga se recupera da Covid-19 e volta apresentar Mais Você

Ana Maria Braga está de volta! Depois de passar alguns dias afastada do Mais Você por ter sido diagnosticada com Covid-19, a apresentadora retornou ao programa matinal nesta segunda-feira, dia 11.

A apresentadora surgiu ao som de Ludmilla, que, inclusive, anunciou no final de semana a primeira gravidez com Brunna Gonçalves.

Sem perder a tradição, Ana ainda deu o seu tradicional pensamento do dia.

Na última semana, ao falar sobre o diagnóstico, Ana gravou um vídeo para tranquilizar os fãs em relação ao seu estado de saúde. Sem muito alarde, a apresentadora contou que estava com sintomas leves:

- Ah, deixa eu mostrar que eu estou em casa. Olha só... Eu estou em casa por quê? Eu estou com essa voz, assim, bem sexy, desde ontem. E aí, eu liguei para a minha médica e ela falou assim: Olha, eu vou te dar um remédio, deve ser uma virose qualquer, mas passa na farmácia, compra um daqueles exames que a gente faz na época do COVID, e então, faz o exame de COVID e só para desencarnar. Eu fiz. Estou ótima, estou bem, não estou me sentindo, além da voz, não estou sentindo nada, mas, deu positivo. Eu não posso... Inclusive, tem regras na Globo que dizem que se você está com COVID, apesar desse vírus estar mudando de cara, de fantasia, toda semana, pelo jeito, porque tem várias cepas dele, não é permitido a minha presença, por que motivos óbvios. Não é mais um problema sério de saúde, não mata ninguém. Mas, é um vírus ainda que requer cuidado. E ele está aqui comigo, estou bem, vou ficar bem, vou ficar assistindo ao programa. A Talitha e o Fabrício vão fazer o programa, vou ficar torcendo. E a gente vai conversando por aqui, tá bom? Se eu precisar, eu vou cozinhar por aqui, não tem o que fazer, não. Mas, ó, estou morrendo de saudade. Super beijo.