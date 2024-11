Dinâmica de apontamento tem choro de Giselly e críticas a Sacha... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

Os ânimos se exaltaram durante a madrugada desta segunda-feira, dia 11, após dinâmica de apontamento que rolou com os peões. Babi Muniz foi uma das pessoas que atacou Sacha durante a brincadeira, apontando que o ator teria um jogo sujo.

- Você tem um jogo muito sujo, um jogo muito baixo, sim, você é mal, você é muito mal, um cara maldoso. Você tem um coração ruim, você é do mal, é isso que você é. Espero que o Brasil veja o quanto você é do mal, disparou a ex-panicat.

- Você tentou queimar a minha imagem. Eu sou do mal, né? Quem saiu essa semana foi o Zé Lúcifer, que você admirava tanto, respondeu Sacha.

- Sim, é isso mesmo e do seu grupo foram vários que saíram. Todos saíram porque você é mal, respondeu Babi.

- Eu pulei do grupo, eu pulei do grupão, eu que vetei a Suelen porque queria que ela saísse, diz o ator.

Giselly tem crise de choro

Na dinâmica, a ex-BBB teve uma crise de choro e chegou a dizer que queria se cortar. Durante apontamento de Gui a ela, o ator usava uma tesoura para cortar as cordas da participante quando Giselly pediu o objeto a ele.

- Dá pra mim logo. Me dá logo, estou passando mal. Me dá logo que eu quero me cortar, disparou a peoa.

- Não, calma, fica tranquila. Relaxa, relaxa, respondeu Gui.

Na mesma noite, Giselly desabafou durante dinâmica por estar medicada e culpou Sacha.

- Eu estou mal há dois dias. Acabei de voltar do médico, não estou nem conseguindo falar direito porque tive que tomar medicação. Eu não estou bem desde o dia em que esse cara foi para cima de mim lá na cozinha e falou coisas da minha vida pessoal, distorceu?, relatou.