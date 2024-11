Real confirma lesão muscular e Rodrygo pode ficar afastado do gramados por até 6 semanas

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira a lesão que afastou o meia-atacante Rodrygo tanto do time espanhol quanto da seleção brasileira nesta Data Fifa. O clube espanhol informou que o jogador sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. Ele deve ficar afastado dos gramados por até seis semanas.

"Entre as verificações realizadas hoje em nosso jogador Rodrygo pelos serviços médicos do Real Madrid, foi revelada uma lesão no reto anterior da perna esquerda", anunciou o clube espanhol. Como de costume, o Real não apresenta uma estimativa de recuperação do atleta. Mas a imprensa espanhola apontou que ele deve levar de cinco a seis semanas para voltar ao time.

Desta forma, Rodrygo deve retornar ao time de Madri em meados de dezembro, a tempo de disputar as últimas partidas do ano. Ele poderá estar de volta a tempo de jogar a final da Copa Intercontinental, que substitui o Mundial de Clubes, a ser disputado em versão maior no meio de 2025. A única partida que o Real disputará nesta Copa está marcada para o dia 18 de dezembro.

O brasileiro se machucou no sábado, na goleada do Real sobre o Osasuna por 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Rodrygo, contudo, mal participou da partida. Ele deixou o gramado ainda no primeiro tempo em razão das dores musculares. Saiu de campo chorando, virando preocupação também para a seleção brasileira.

No mesmo dia, a CBF anunciou o corte do jogador, antes convocado pelo técnico Dorival Júnior para a atual Data Fifa, na qual a seleção enfrentará a Venezuela na quinta-feira e o Uruguai, na terça que vem, dia 19. Dorival chamou Gabriel Martinelli, do Arsenal, para ocupar a vaga de Rodrygo. Ao mesmo tempo, a seleção chamou o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, para a vaga de Éder Militão, que sofreu mais grave no mesmo jogo do Real.

O clube espanhol tem ainda uma terceira baixa para as próximas semanas. Trata-se do lateral-direito Lucas Vázquez, que também sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. Porém, aparentemente menos grave. Sua recuperação deve levar um mês.