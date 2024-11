Pabllo Vittar vence categoria de melhor artista brasileiro no EMA 2024; veja a lista de ganhadores!

E veio aí! Na noite do último domingo, dia 10, rolou mais uma edição do MTV European Music Awards, EMA, em Manchester, na Inglaterra. O prêmio, que foi apresentado por Rita Ora, contou com vários momentos emocionantes.

Entre os brasileiros representando o nosso país estavam Luísa Sonza, Jão, Matuê, Pedro Sampaio e Pabllo Vittar, que acabou levando a categoria de melhor artista brasileiro. Anitta também estava indicada nesta categoria, assim como em melhor artista latina, melhor colab e maiores fãs, mas acabou não levando nenhum prêmio.

Abaixo, veja a lista de vencedores:

Música do Ano

Ariana Grande ? We Can?t Be Friends (wait for your love)

Benson Boone ? Beautiful Things

Beyoncé ? TEXAS HOLD ?EM

Billie Eilish ? BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan ? Good Luck, Babe!

Sabrina Carpenter ? Espresso - Vencedora

Clipe do Ano

Ariana Grande ? we can?t be friends (wait for your love)

Charli xcx ? 360

Eminem ? Houdini

Kendrick Lamar ? Not Like Us

LISA e Rosalía ? NEW WOMAN

Taylor Swift e Post Malone ? Fortnight - Vencedores

Artista do Ano

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift - Vencedora

Melhor Collab

Charli xcx, Billie Eilish ? Guess featuring Billie Eilish

Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar ? Like That

Lady Gaga, Bruno Mars ? Die With A Smile

LISA, Rosalía ? NEW WOMAN - Vencedoras

Peso Pluma, Anitta ? BELLAKEO

Taylor Swift, Post Malone ? Fortnight

Artista Revelação

Ayra Starr

Benson Boone -Vencedor

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

Melhor Artista Pop

Ariana Grande - Vencedora

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli xcx

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Melhor Afrobeats

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

RemaTems

Tyla - Vencedor

Melhor Artista de Rock

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher - Vencedor

The Killers

Melhor Artista Latino

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma - Vencedor

Rauw Alejandro

Shakira

Melhor Artista de K-Pop

Jimin - Vencedor

Jungkook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

Melhor Artista Alternativo

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons - Vencedor

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Melhor Artista de Hip Hop

Central Cee

Eminem - Vencedor

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

Melhor Artista de R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla - Vencedora

USHER

Victoria Monét

Melhor Live

Adele

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Taylor Swift - Vencedora

Travis Scott

Melhor Artista Push

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

LE SSERAFIM - Vencedoras

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

Maiores Fãs

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

LISA - Vencedora

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift

Melhor Artista Brasileiro

Jão

Luísa Sonza

Matuê

Pabllo Vittar - Vencedora

Pedro Sampaio