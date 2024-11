Perícia indica morte natural de desaparecido na região

O trabalho de perícia indicou que Elyseu Oliveira, 84 anos, que desapareceu em Santo André no dia 26 de outubro, teve morte natural. Oliveira, que sofria de Alzheimer, saiu de casa sem ser notado e, após três dias de buscas, foi encontrado sem vida em uma área de pesca de difícil acesso na Estrada Rio Pequeno, na divisa da cidade com Ribeirão Pires.

A família registrou o desaparecimento no dia 27, um dia após o sumiço. O corpo do idoso foi localizado por pescadores no dia 29, por volta das 19h, em uma área rural, conhecida pela presença de vegetação densa e alta umidade, o que dificultou o acesso da equipe de resgate.

“Embora estivesse com marcas de terra e barro, não havia sinais de queda ou de luta, nenhum machucado ou lesão, o que a perícia aponta para uma morte sem violência”, explicou o delegado Fabio Goulart, do 6º DP de Santo André, onde a ocorrência foi registrada.

Conforme o laudo inicial, a morte ocorreu em um período de até 24 horas antes de o corpo ter sido encontrado, sugerindo que o falecimento de Oliveira havia sido recente. “Quando há um desaparecimento, seguimos um protocolo que inclui acionar o SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) para organizar buscas e contatar a família para obter informações e fotos”, detalhou Goulart.

Embora o laudo definitivo ainda esteja em processo de elaboração, a linha de investigação descarta hipótese de crime ou morte violenta.