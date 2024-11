Ribeirão Pires tem ‘S do Senna’, com 92% de similaridade

Ribeirão Pires agora abriga um local turístico que remete ao icônico ‘S do Senna’, o traçado consagrado no autódromo de Interlagos, na Capital, que homenageia o tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. Localizada na Estrada Vereadora Mercedes D’Orto, uma rota popular entre ciclistas e caminhantes, a curva foi mapeada por ter uma semelhança de mais de 92% com o famoso traçado da pista de corrida paulistana, uma das mais icônicas do automobilismo mundial.

O projeto de localizar curvas similares ao ‘S do Senna’ faz parte de uma ação nacional que busca valorizar a herança deixada por Senna e é viabilizado por uma parceria entre a Audi do Brasil, o estúdio Bolha, especializado em inovação digital, e a agência iD\TBWA. Com tecnologia avançada, os algoritmos desenvolvidos para o projeto analisam o ângulo, o comprimento e a direção das curvas de estradas em várias regiões do País, medindo o quanto cada trecho se assemelha ao famoso traçado criado por Senna em 1989.

Em setembro, a ação identificou a primeira curva, em Urubici (SC), na rodovia SC-110, onde o cenário também atrai visitantes pela vista panorâmica da serra. A escolha de Ribeirão Pires, que destaca-se pelo cenário natural e atividades de ecoturismo, aproveita que a região fica perto de trilhas e cachoeiras e já é uma rota frequentada por esportistas e visitantes aos fins de semana. Com a homenagem, espera-se que a estrada passe a atrair um público ainda mais diverso, composto também por admiradores de Ayrton Senna e entusiastas do automobilismo em geral.

Esta não é a primeira homenagem ao piloto na cidade. Em 2023, a Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou uma réplica gigante do capacete do piloto brasileiro. A obra tem 1,70 metro e foi feita em fibra de vidro – e está instalada no complexo de eventos que leva o mesmo nome do piloto, na Avenida Valdírio Prisco, 193 – Jd. Itacolomy. A iniciativa também pretendia potencializar o turismo, uma das principais vocações da cidade que já leva o título de Estância Turística.

A CURVA

A história do ‘S do Senna’ começou em 1989, quando o piloto idealizou a curva durante as reformas que modernizaram o autódromo de Interlagos. Seu objetivo era criar um ponto desafiador logo no início do circuito, testando a habilidade e o controle dos pilotos. Essa curva acabou se tornando uma marca registrada do autódromo e é lembrada até hoje como uma representação da genialidade de Senna e de seu domínio técnico nas pistas.

Para Gerold Pillekamp, head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil, a homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 com a curva na região é uma forma de levar o legado além de Interlagos. “Da mesma forma que o Senna trouxe a Audi ao Brasil, estamos retribuindo ao levar a curva do Senna para inúmeras regiões do País. Esse projeto caminha no sentido de fortalecimento e perpetuação do seu legado, que segue pulsando o coração de milhões de brasileiros”, afirma Pillekamp.