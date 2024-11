Prevenir, melhor remédio

A proposta apresentada na semana passada em Brasília pelo deputado Alex Manente (Cidadania), que busca instituir o Programa Nacional de Saúde Preventiva no SUS (Sistema Único de Saúde), destaca-se pela visão inovadora de focar em medidas preventivas para reduzir a incidência de doenças crônicas não transmissíveis e promover o bem-estar da população. Com base em dados demográficos e especificidades regionais, a iniciativa pretende atuar em diversas frentes, englobando campanhas educativas sobre alimentação saudável, prática de exercícios e controle de substâncias nocivas. Essa abordagem, centrada na prevenção, tem potencial para transformar a gestão da saúde pública no Brasil.

A proposta de Alex propõe articulação entre esferas federal, estadual e municipal, no sentido de diminuir a dependência de tratamentos emergenciais e, consequentemente, melhorar o uso dos recursos públicos. A ideia é criar rede integrada que fortalece a atenção primária e permite detecção precoce de doenças e riscos à saúde. A estratégia não só atende às necessidades da população de forma mais abrangente, mas também impulsiona modelo de saúde sustentável e eficaz. A prevenção, além de reduzir os custos com tratamentos mais complexos, favorece o desenvolvimento de consciência coletiva sobre hábitos saudáveis, impactando diretamente na qualidade de vida e na longevidade dos cidadãos.

O investimento em ações preventivas, como delineado pelo projeto, representa mudança estratégica no modo de encarar a saúde pública. A ênfase em métodos que evitam o agravamento de doenças resulta em melhor aproveitamento de recursos e em assistência mais qualificada. O sistema ganha em eficiência, pois reduz a sobrecarga nos serviços de alta complexidade e direciona esforços para a manutenção do bem-estar antes que intervenções mais invasivas sejam necessárias. A proposta de Alex reflete uma compreensão atualizada da importância de políticas que priorizam o cuidado antecipado, trazendo benefícios para toda a sociedade. Que encontre acolhida entre seus pares.