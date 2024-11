Kate Middleton homenageia Princesa Diana e Rainha Elizabeth II no Dia da Lembrança

Um mês após o término da quimioterapia, Kate Middleton fez sua primeira aparição em um evento oficial. A Princesa de Gales esteve nos dois dias da celebração do Dia da Lembrança, que aconteceu no último sábado e neste domingo, dias 9 e 10.

No evento, Kate usou um look feita pela estilista favorita e amiga próxima de Lady Diana, sua sogra. Com peças da Catherine & Co, Middleton combinou um par de brincos que era da Rainha Elizabeth II.

Além disso, no último sábado, dia 9, a esposa de William usou o anel de noivado que foi de Diana, para homenagear a ex-Princesa de Gales mais uma vez.