Candidato empurrado debaixo do portão no 1º dia do Enem chega 1h antes hoje

O estudante de 18 anos Gustavo Silvio da Silva Neves, que havia sido ajudado a passar nos últimos segundos por debaixo do portão em uma escola de Cuiabá no último domingo (3), garantiu sua participação na segunda etapa do Enem (10), chegando desta vez com 1 hora de antecedência no local de prova.

Uma confusão de horário, segundo o candidato, o impediu de chegar com uma antecedência segura na semana passada. Em Cuiabá e Brasília, o fuso horário é de uma hora de diferença: enquanto no horário da Capital Federal, o fechamento dos portões acontece às 13h, em Mato Grosso o encerramento é às 12h.