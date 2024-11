Sandy é vista curtindo show solo de Junior Lima ao lado de Lucas Lima

Irmã coruja! Sandy marcou presença no show do irmão, Junior Lima, que aconteceu no último sábado, dia 9, em Campinas, São Paulo. A cantora foi vista curtindo a apresentação ao lado do ex-marido, Lucas Lima, da mãe, Noely e da cunhada Mônica Benini.

Sandy usou espaço com vista privilegiada para gravar muitos vídeos e cantar as músicas de Junior na estreia da Solo Tour que contou com coreografias, figurinos, banda e dançarinos.

Através dos stories do Instagram, Sandy compartilhou vários momentos, inclusive, um onde aparecia chorando de emoção e se declarou para o irmão:

Não posso descrever o tamanho do orgulho que tenho de você. Parabéns por essa realização. Parabéns por TUDO. TUDO o que você faz, por tudo que você é! Te amoooo! Brilhe MUITO!