Especulação de repescagem e reflexões sobre o jogo... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

As engrenagens das cabeças dos peões de A Fazenda 16 nunca param de girar, principalmente depois que a produção jogou mais feno na fogueira quando deixou um texto com orientações no telão da sala. Na mensagem, pediram para que os jogadores gravassem um vídeo onde deveriam responder sobre qual eliminado eles gostariam que retornasse para o confinamento.

Sacha Bali, levantou o questionamento:

- Será que vai ter uma repescagem?

Na madrugada, Vanessa, Gizelly Bicalho Babi Muniz e Albert, que ainda seguem tentando superar a saída de Zé Love, se reuniram para tentar avaliar quais pontos eliminaram o ex-jogador de futebol do reality rural.

Gizelly chegou a alfinetar público de casa, dizendo que Sacha é apenas um personagem.

- O brasileiro não sabe votar, né? Vamos combinar! E comprou esse personagem de acamado dele.

Babi ainda bastante sentida, afirmou que tem sido difícil permanecer no jogo sem o principal amigo e aliado.

- Sabe o que me deixa triste? É porque a gente sabe que ele era uma pessoa boa [...] Ele teve uma reação porque a pessoa teve uma ação.

Em outro ponto da sede, rolou uma conversa entre Flor e Albert, que afirmou estar jogando nos dois lados, e analisou suas próximas estratégias. Eles seguiram conversando e Albert disse gostar muito da peoa, mas que ainda tem dúvidas sobre o jogo dela.

Já Sidney Sampaio segue firme tentando pensar em uma forma de armar para Sacha Bali. O ex-ator da Globo, contou que pediu para que Babi e Vanessa provocassem Sacha, para que ele fale novamente que Flora Cruz possui limitações. A ex-Cagamento às Cegas aceitou a condição e declarou que vai fazer a ação quando estiver próximo do atual fazendeiro.