Virginia Fonseca faz tatuagem do logo da AACD no palco do Teleton 2024

Virginia Fonseca vestiu a camisa da empresa ao participar do Teleton 2024, na noite do último sábado, dia 9. No palco do programa, a mãe das Marias fez uma tatuagem do logo da AACD, organização sem fins lucrativos focada em garantir assistência médica em ortopedia e reabilitação de crianças.

Enquanto apresentava a atração, Virginia contou que a ideia da tatuagem veio dela:

- De tatuagem, eu tenho duas mãos e um pé dos meus filhos. Hoje, eu quero fazer o símbolo da AACD. Foi minha ideia. Tenho orgulho de ser a embaixadora do Teleton desde o ano passado. Desta vez, quis eternizar esse amor com uma tatuagem, que representa o símbolo da campanha no meu pulso.

Virginia esteve no palco com César Filho, Dani Calabresa e João Guilherme, seu cunhado.