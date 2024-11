Santo André perde outra para o Praia Clube e está fora da Liga Futsal

Apesar da campanha surpreendente na Liga Nacional de Futsal, o Santo André Intelli foi eliminado nas quartas de final na sexta-feira, mas terminou a competição entre os oito melhores times do Brasil. Depois da derrota em casa para o Praia Clube-MG no jogo de ida (3 a 1), no último dia 1º, no Ginásio Noêmia Assumpção, a equipe do Grande ABC foi a Uberlância e sofreu novo revés, desta vez por 7 a 2. Agora, a equipe andreense vai focar as atenções no Campeonato Paulista, no qual disputa a fase semifinal.