Em Toda a Cidade agita região do Cesa Cata Preta

A unidade Cata Preta do Centro Educacional Santo André, popularmente conhecido como Cesa, recebe hoje mais uma edição do festival Em Toda a Cidade, das 12h às 20h. Serão diversas atrações musicais e toda uma estrutura voltada para o público curtir em família um domingo de música, cultura, lazer e gastronomia.

A apresentação do evento ficará sob os cuidados de MC Esquilo e terá uma programação com variado catálogo musical, com atrações da região e também artistas de renome nacional.

O lineup do Em Toda a Cidade será composto pelos shows de DJ Bola 8 Realidade Cruel, Maori Music, MCMT, Grupo EP Samba e Detentos do Rap. Haverá ainda espaço para alimentação com tendas gastronômicas e beer trucks.

O festival vem realizando um tour por Santo André, levando entretenimento para todas as regiões do município. Já foram contemplados, entre outros, Cesa Palmares, na Vila Palmares, e Praça da Criança, na Cidade São Jorge.

Programação:

13h – DJ Bola 8 Realidade Cruel

14h30 – Maori Music

16h – MCMT

17h30 – Grupo EP Samba

19h – Detentos do Rap

Serviço

Em Toda a Cidade

Local: Cesa Cata Preta

Endereço: Estrada Cata Preta, 810, Vila João Ramalho

Data: 10/11 (domingo)

Horário: das 12h às 20h

Entrada gratuita.