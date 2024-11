Na região, 21 mil advogados definirão diretorias da OAB

No próximo dia 21, entre 9h e 17h, 21.081 advogados definirão as novas diretorias em seis subseções da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil no Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. No total, 12 chapas (veja quadro ao lado) disputam as eleições, que serão 100% on-line pela primeira vez na história da votação.

O presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Marcio Kayatt, ressaltou que o novo formato do pleito representa um marco importante para a advocacia paulista. “As expectativas para esta eleição on-line são extremamente positivas. Acreditamos que o novo formato democratiza o acesso ao voto, permitindo que advogados de qualquer lugar possam participar do processo”, afirmou.

Kayatt destacou, ainda, que a mudança reflete um avanço significativo na transparência e na modernização do processo eleitoral da OAB SP, promovendo maior inclusão e engajamento.

“Isso representa um avanço histórico para a OAB-SP, reforçando a transparência e a acessibilidade do pleito. Convidamos toda a advocacia paulista a exercer seu direito de voto no dia 21 de novembro, contribuindo para a construção de uma advocacia mais unida e participativa”, completou.

CONHEÇA AS CHAPAS

Em Santo André (38ª Subseção), 6.919 advogados aptos para votação poderão escolher entre duas chapas: Advocacia Mais Unida e Resgata OAB. A subseção de São Bernardo (39ª Subseção), que conta com 7.291 inscritos para voto, tem concorrência mais acirrada, com quatro chapas na disputa: Coragem para Seguir em Frente, OAB Conectada, Muda São Bernardo e Renovação OAB.

Diadema (62ª Subseção) tem duas chapas, OAB por Todos e OAB Viva e Forte, e possui 1.777 advogados aptos para votação. Mauá (81ª Subseção), tem 1.313 profissionais do Direito, que vão escolher entre as chapas: OAB Para Você e OAB para Todos.

São Caetano (40ª Subseção) conta com 3.084 advogados e tem uma única chapa, OAB para Todos. Do mesmo modo, Ribeirão Pires (130ª Subseção), que tem 697 inscritos para votação e apenas uma chapa: Juntos Pela Ordem.

SÃO PAULO

A eleição para a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil terá seis chapas. No dia 21, os mais de 380 mil advogados e advogadas de todo o Estado terão a oportunidade de escolher seus representantes. As chapas são Kauffmann e Lucineia OAB Unida; OAB Sempre em Frente; Muda OAB; OAB Popular; Nova Ordem; e Caio+Gandra+D’Urso #pelaordem.

Vale destacar que o voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB e que estejam em dia com o pagamento das anuidades, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade. Será válida ausência apenas justificada por escrito, no prazo de 30 dias, contados a partir do dia útil seguinte à data da eleição. O voto é facultativo para maiores de 70 anos.