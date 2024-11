Bem-vindo, Papai Noel!

A 45 dias daquela que é considerada a data mágica do ano, o Natal, já é possível se encontrar com o Papai Noel! Isso porque o ‘Bom Velhinho’ confirmou presença em shoppings de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema este ano. A jornada pelos oito centros comerciais começou neste fim de semana e é detalhada pelo Diarinho, com direito a atrações como caravanas pelas ruas, oficinas temáticas, roda-gigante, carrossel e trenzinho eletromecânico.

Os compromissos oficiais de Noel pela região tiveram início ontem nos shoppings Atrium (Santo André), Praça da Moça (Diadema) e Metrópole (São Bernardo). Hoje, um coral e chuva de balões o recebem no Grand Plaza (Santo André), às 11h.

A seguir, o velhinho mais aguardado dos últimos meses de 2024 segue para o São Bernardo Plaza. Dando uma breve pausa às renas, ele deve passear de caminhãozinho pelas principais ruas da cidade, entre às 14h e 15h (Av. Rotary, R. Marechal Deodoro, Av. Lucas Nogueira Garcez, Av. Senador Vergueiro, R. Jurubatuba, Av. Prestes Maia e R. Tiradentes).

A ideia é que os fãs possam encontrá-lo ainda às 16h30, no Golden Square (São Bernardo), e, às 15h, no ParkShopping São Caetano. Com direito a algodão-doce, pipoca e docinhos gratuitos, o espaço preparou, para encerrar o fim de semana de estreia do ‘Bom Velhinho’, a maior árvore entre os shoppings regionais, com 12 metros de altura.

Inclusive, para conseguir dar conta da agenda cheia de compromissos apenas nos shoppings (sendo 350 só no Estado, segundo as contas da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo), o Papai Noel optou na maior parte das vezes por fazer o trajeto de carro mesmo – não à toa, as carreatas foram previstas em cinco dos shoppings do Grande ABC (veja na arte abaixo).

Com objetivo de evitar que a criançada pegue fila na entrega das cartinhas de pedidos, a equipe do Diarinho organizou, ainda na arte, os endereços para encontrar, dentre uma divertida programação natalina, o senhor de barbas brancas e roupas vermelhas pela região.

Vale lembrar que a agenda da temporada ainda não foi definida em Mauá, mas pode ser acompanhada no site www.dgabc.com.br, com complementos diários sobre por onde anda o Papai Noel. Ele deverá também ser flagrado em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra (cidades sem shoppings).

Quem não perdeu a oportunidade de combinar a roupa com o Noel foi a pequena Giovanna Caroline, 5 anos. Vestida de Mamãe Noel, ela levou uma hora da casa, no Jardim Alvorada, para pedir ao anfitrião no Shopping Atrium um cachorrinho de pelúcia. Ele deverá ser o amigo para ela treinar cuidados para quando se tornar uma veterinária. “Minha parte favorita do Natal é preparar biscoitinhos com meus pais. O Papai Noel é legal, por isso ganhei uma boneca no ano passado. Acho que o cachorrinho que eu pedi para ele agora vai ajudar a fazer companhia para as minhas duas tartarugas e o meu peixe”, conta.

Os gêmeos de Mauá, Henrique e Gabriel Vizentin, 5 anos, são idênticos, exceto por um pinta na testa e quando o principal motivo de expectativa pelo Natal são os presentes. “Pedi pista de carrinho este ano. Para o meu irmão, caminhão de cimento”, diz, desinibido, Henrique.

Com apenas três anos a mais, a irmã deles, Sara Maria Vizentin, vê a data de forma diferente: como uma oportunidade de solidariedade. “A gente vai se juntar para decidir como ajudar a doar brinquedos”, completa.

Para quem deseja colaborar com um Natal mais solidário, é possível deixar doações para outras crianças e famílias no Golden Square, de São Bernardo (Av. Kennedy, 700. Jardim do Mar).