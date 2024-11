Juventus tem vitória tranquila sobre o Torino e continua invicta no Campeonato Italiano

A Juventus se manteve como o único invicto do Campeonato Italiano ao derrotar o Torino por 2 a 0, neste sábado, no Allianz Stadium, pela 12ª rodada. Com isso, joga pressão sobre seus principais adversários, Napoli e Inter de Milão, que se enfrentarão neste domingo.

A vitória levou a Juventus para aos 24 pontos, um atrás do Napoli. A Inter de Milão também tem 24. A Velha Senhora ainda pode ser ultrapassada por Atalanta, Fiorentina e Lazio, todos com 22. O Torino, por sua vez, caiu para o 11º lugar, com 14.

O clássico começou com domínio total da Juventus, que teve a posse de bola, impediu que o rival criasse chances perigosas e abriu o placar aos 18 minutos. Timothy Weah ficou com a sobra dentro da área e teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O Torino sentiu o gol e passou a apenas se defender, evitando um placar ainda mais elástico. A Juventus teve lampejos de bons momentos, chegou a ficar perto de ampliar, mas desacelerou o ritmo no fim e levou a vantagem mínima para o intervalo.

O panorama do segundo tempo não mudou. O time continuou pegado, com duras faltas e sem muitas chances claras. A Juventus chegou a marcar aos 27, mas a arbitragem apitou toque de mão e anulou o lance, deixando o Torino vivo na partida.

No entanto, o time visitante não conseguiu esboçar nenhuma reação e acabou sendo envolvido pela Juventus, que confirmou a vitória aos 39. Yildiz recebeu dentro da pequena área, totalmente livre de marcação, e deu um leve toque de cabeça para fazer 2 a 0.

Na próxima rodada, a Juventus enfrenta o Milan no dia 23 de novembro, sábado, às 14h, pelo horário de Brasília, no San Siro. No domingo, às 11h, o Torino recebe o Monza, no Olímpico Grande Torino.