D23 chega à América Latina com anúncios e novidades para os fãs da Disney

A D23 Expo, tradicional convenção oficial da Disney, desembarcou pela primeira vez na América Latina e já está deixando os fãs da gigante do entretenimento ansiosos por mais. O evento, que começou ontem (8), está sendo realizado no Transamérica Expo Center, em Santo Amaro, São Paulo, e reúne atrações interativas de algumas das maiores franquias da Disney, como Avatar, Carros, Frozen, além do universo Marvel. A equipe do Diário acompanhou de perto o início da D23, que promete revelar muitas novidades durante todo o fim de semana.

O grande destaque do primeiro dia foi o aguardado painel das 16h30, que trouxe algumas das maiores figuras da Disney ao palco. Entre os presentes, estavam o cineasta Barry Jenkins, vencedor do Oscar, que está à frente do live action Mufasa, um novo capítulo no universo de O Rei Leão; o vice-presidente executivo da Pixar, Jonas Rivera; e Jared Bush, criador de Zootopia e diretor criativo de diversos projetos da Disney. No auditório, o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, também acompanhou todas as apresentações.

O painel foi recheado de anúncios, teasers e imagens inéditas de alguns dos próximos lançamentos da Disney. O público teve a chance de conferir detalhes e prévias de filmes e séries que estrearão nos próximos anos. Confira os principais destaques:

Mufasa – O Rei Leão

O diretor Barry Jenkins apresentou o trailer final do aguardado live-action Mufasa, que tem estreia marcada para o dia 19 de dezembro. A história promete aprofundar a origem do icônico leão e expandir ainda mais o universo de O Rei Leão.

Lilo & Stitch

A grande surpresa do dia foi a confirmação de que Lilo & Stitch, a amada animação de 2002, ganhará um filme em live action. A produção estreia em 22 de maio de 2025, e promete trazer o alienígena Stitch de volta em uma nova versão, com um visual moderno.

Branca de Neve

Outro grande anúncio foi o novo trailer do live action de Branca de Neve, que trouxe o visual da atriz Gal Gadot como a Rainha Má e Rachel Zegler como a protagonista. O filme será lançado em 20 de março de 2025 e também apresentou pela primeira vez como serão os sete anões.

Tron Ares

O universo de Tron também foi revitalizado com o anúncio de Tron Ares, um novo filme da franquia. Jared Leto será o protagonista, e o público teve a chance de assistir a um teaser inédito. A estreia está prevista para 9 de outubro de 2025.

A Era do Gelo 6

A tão esperada continuação de A Era do Gelo foi confirmada. O sexto filme da franquia trará de volta os personagens clássicos, como Manny, Sid e Diego, embora ainda não tenha previsão de lançamento. A animação está em fase de desenvolvimento.

Ganhar ou Perder

Uma série que traz a história de um time de beisebol. A produção estreia em 11 de fevereiro de 2025 no Disney +.

Elio

um novo filme de animação sobre um garoto de 11 anos fascinado pelo espaço. O trailer foi exibido e a estreia está marcada para junho de 2025.

Saltadores

Outro filme da Pixar, sobre uma menina que troca de corpo com um castor. O filme ainda está em desenvolvimento e sem data de estreia.

Toy Story 5

Toy Story volta com uma nova sequência que aborda os desafios dos brinquedos em conquistar a atenção das crianças na era digital. O filme não tem data de lançamento.

Os Incríveis 3

A Pixar também anunciou a sequência de Os Incríveis, que está com o roteiro em desenvolvimento, sem previsão de estreia.

Zootopia 2

A sequência de Zootopia foi uma das grandes surpresas do painel. O público teve a oportunidade de assistir a uma cena de aproximadamente três minutos do filme, que trará novamente Nick e Judy em uma nova missão, desta vez para capturar o criminoso Gary, uma cobra. Zootopia 2 está previsto para o segundo semestre de 2025.

Moana 2

Por fim, o painel trouxe também uma prévia dos primeiros dez minutos de Moana 2, quando o público pôde acompanhar a vida da princesa na ilha com sua irmã mais nova e uma das músicas inéditas do filme. A estreia está marcada para 28 de novembro.

A D23 segue até domingo (10), com mais painéis programados para o fim de semana, prometendo ainda mais novidades, especialmente sobre o universo Marvel e Star Wars, dois dos maiores sucessos da Disney.